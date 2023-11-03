صراعاً على معابر التهريب.. اغتيال قيادي يعمل لصالح المخابرات الجوية وإصابة مساعده بمدينة دير الزور

محافظة دير الزور: قتل قيادي في مجموعة محلية مسلحة تعمل لصالح المخابرات الجوية وأصيب مساعده، إثر عميلة اغتيال بعد زرع مسلحين مجهولين، لعبوة ناسفة سامه داخل مقره بحي الجورة في مدينة دير الزور.

ويشار إلى إن القيادي كان يتعرض دائماً لمضايقات من عناصر “الفرقة الرابعة”، لمحاولة الأخيرة تقاسم عائدات معابر التهريب، حيث يسيطر القيادي على 3 معابر نهرية خاصة بعمليات التهريب على ضفاف نهر الفرات الفاصلة بين مناطق قوات النظام من جهة و مناطق سيطرة ” قسد” من جهة أخرى، وهي : معبر السيخ ومعبر بين بلدة العشارة في مدينة البوكمال بالإضافة إلى معبر الحوايج في الريف الغربي من ديرالزور، حيث تحدث عمليات التهريب لصالحه وبدعم من القوات الروسية.

وأشار المرصد السوري في تقرير له بتاريخ 27 من تشرين الأول الفائت، بوجود تنافس بين الميليشيات الإيرانية والفرقة الرابعة في تجارة وتهريب المخدرات بمحافظة دير الزور، حيث أدخلت الفرقة الرابعة قبل أسابيع كميات كبيرة من المخدرات من لبنان باتجاه دمشق ثم إلى دير الزور.

ووفقاً للمصادر، فإن الفرقة الرابعة تجني أرباحاً من تجارة المخدرات أكثر من النفط وتهريبه مع شركة “القاطرجي” باتجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ضمن مناطق شرق الفرات، وهناك حالة سخط بين ضباط من الفرقة الرابعة في الميادين والبوكمال بسبب حرب الميلشيات الإيرانية مع قوات “التحالف الدولي”، التي أثرت بشكل كبير على تجارة الفرقة بالمخدرات والنفط.

وقد أقدمت الفرقة الرابعة على سحب معظم عناصرها المتواجدين بالقرب من نقاط الميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الشرقي والإبقاء على عدد قليل من العناصر.