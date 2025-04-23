صورة طائفية.. استبدل اسم قرية أرزة بـ (خطاب الجديدة) بعد تهجير أهلها

حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان، على نسخة من صورة تحض على السلوكيات الانتقامية بحق المواطنين السوريين من الطائفة العلوية.

ووفقا للمصادر يظهر في الصورة أبو جابر الخطابي أحد وجهاء بلدة خطاب، التي تحث على إثارة النعرات الطائفية والتهجير والتغيير الديمغرافي في سهل الغاب، استبدل اسم قرية أرزة بـ (خطاب الجديدة) بعد تهجير سكانها من السوريين العلويين بحجة أنهم فلول نظام الأسد.

ويشكل التجييش الطائفي في سوريا، خطرًا حقيقيًا على نسيج المجتمع وسلمه الأهلي، حيث يؤدي إلى تأجيج الانقسامات وفتح الباب أمام عمليات انتقامية مدمرة تعصف بالحياة المدنية.

ويؤكد المرصد السوري أن تحويل الهوية الطائفية إلى أداة للصراع والتحريض يسهم في خلق بيئة خصبة للعداوات المستمرة، مما يعرقل جهود بناء سلام مستدام قائم على العدل والمواطنة المتساوية.

كما يؤكد على أن الحاجة اليوم تكمن في وقفة جماعية لمواجهة هذه الحالات بصرامة والعمل على ترسيخ قيم الوحدة والتعايش السلمي بين جميع أبناء الوطن والاستناد على العدالة الانتقاليّة.