صور الأقمار الصناعية تظهر منشآت الأسلحة في سوريا قبل وبعد قصفها

نشرت شركة استخبارات إسرائيلية خاصة صوراً من الأقمار الصناعية، يظهر فيها تدمير أربع منشآت لتصنيع الأسلحة في مدينة مصياف (شمالي غرب سوريا)، صباح الجمعة الماضي، إثر سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية، بحسب موقع “تايمز أوف إسرائيل“.

وأوضحت شركة “ImageSat International” لتحليل صور الأقمار الصناعية، أنّ “الغارات الجوية دمرت أربعة مباني لإنتاج الأسلحة، ربما كانت تستخدم لخلط وصب مكونات محركات الصواريخ والرؤوس الحربية”.

ونقلت الشركة عن تقارير، أنّ “أهداف الضربة الإسرائيلية استهدفت مجمعات صناعية تتمثل مهمتها الأساسية في إنتاج محركات الصواريخ والصواريخ والرؤوس الحربية”، مضيفةً أنّ “أحد المباني المدمرة أعيد بناؤه بعد هجوم سابق”.

وأظهرت الصور الموقع قبل استهدافه وبعد.

The #bombed buildings are in an #SSM #production factory in #Masyaf, #Syria. According to #OSINT reports, the factory's primary mission is related to the production of missile engines, rockets, and warheads. pic.twitter.com/mjlDti4SA9

— ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) December 25, 2020