ضباط أتراك يجتمعون مع الشرطة الروسية وممثلين عن قوات النظام في ريفي عين عيسى وعين العرب (كوباني)

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة، أن اجتماعاً يجري الآن في قرية تغليب الواقعة بريف عين عيسى الشرقي شمال الرقة، بين الشرطة الروسية وضباط أتراك وممثلين عن قوات النظام، كما يجري اجتماع مماثل آخر في قرية غريب بريف مدينة عين العرب (كوباني) الشرقي، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الضباط الأتراك وصلوا عبر طائرة مروحية ومدرعات، بينما لم يعلم حتى اللحظة طبيعة وفحوى هذا الاجتماع

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن القوات الروسية عمدت إلى إغلاق طريق الحسكة – حلب الدولي انطلاقاً من جهة ريف الرقة الشمالي وصولاً إلى الحسكة، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن إغلاق الطريق يتزامن مع اجتماع يجري منذ ساعات بين ضباط روس وضباط أتراك ضمن منطقة صوامع شركراك بريف الرقة الشمالي

عدسة المرصد السوري ترصد لحظة وصول الشرطة الروسية وضباط أتراك لإجراء اجتماع مشترك برفقة ممثلين عن قوات النظام في ريف عين العرب (كوباني)