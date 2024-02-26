ضرائب الجمارك التابعة لقوات سوريا الديمقراطية ترفع الأسعار وتتسبب بأضرار على التجار والمواطنين في دير الزور

تعمل الجمارك التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، في منطقة المعامل بدير الزور على فرض إتاوات مالية كبيرة على البضائع التي تدخل عن طريق التجار، فضلاً عن تضييق الخناق عليهم والإجراءات المعقدة الأمر الذي يسبب بحسب بعض التجار والأهالي بضرر كبير لسكان المنطقة.

ووفقاً لحديث بعض التجار في المنطقة، فإن عناصر الجمارك تفرض رسوم مرتفعة على البضائع الواردة من محافظة الحسكة و محافظة الرقة من ضمن المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية إلى المنطقة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف السلع ورفع الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، يتم اتهام التجار المحليين بتهريب البضائع أو عدم دفع الرسوم الجمركية المفروضة عليهم، حيث يتم في بعض الأحيان مصادرة البضائع وفرض غرامات مالية باهظة على أصحابها وبيعها في المزاد العلني على الرغم من أن جميع البضائع القادمة من الرقة و الحسكة يوجد فيها فاتورة شراء.

يقول (ح.ه) للمرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو صاحب محل جملة وموزع: أقوم بتوريد البضائع الغذائية من مدينة الرقة يومياً، وأقدم فواتير وثائق مختومة لدفع الرسوم الجمركية المطلوبة على البضائع، عناصر الجمارك التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في حاجز المعامل شمال مدينة دير الزور، تشدد الرقابة وتفرض رسوم زائدة بحجة عدم دفع الرسوم الكاملة، وبسبب هذه الغرامات المالية يزداد سعر المواد الغذائية 100 بالمئة على جميع الاصناف.

وأكد (ن.م) للمرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو صاحب محل هواتف جوالة في ريف دير الزور الغربي: بعد خروجي من مدينة الرقة أوقفني حاجز طيار للجمارك في بلدة الكرامة وتم حجز جميع بضاعتي ودفع غرامة مالية قدرها 2000 دولار أمريكي رغم امتلاكي فواتير وسجلات شراء من محلات تجارية في مدينة الرقة.

بدوره يقول (خ. ح)، وهو مزارع في بادية ابوخشب غربي دير الزور: أوقفني حاجز الجمارك على طريق أبو خشب مزاد الشهابات، وتمت مصادرة 10 براميل مازوت مع حجز السيارة لمدة أسبوع رغم أنه تم شراء المازوت من محطة محروقات بسعر السوق السوداء سعر البرميل 1100000 ليرة سورية.

ويعبر التجار وسكان المنطقة عن استيائهم الشديد من تصرفات الجمارك التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، ويطالبون بإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة. مطالبين بأن تكون الجمارك شريكًا للتجارة والتنمية، وليس عاملاً معقداً يضر بالاقتصاد المحلي وحياة المواطنين.