ضربات جوية روسية تستهدف مقرات عسكرية للفصائل في إدلب.. وارتفاع عدد الغارات إلى 24 في أقل من أسبوع

ضربات جوية روسية تستهدف مقرات عسكرية للفصائل في إدلب.. وارتفاع عدد الغارات إلى 24 في أقل من أسبوع

نفذت طائرة حربية روسية، اليوم، 3 غارات جوية، على مقار عسكرية لهيئة تحرير الشام وأنصار التوحيد في قرية مشون بجبل الزاوية جنوب إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وقصفت طائرات حربية روسية، خلال الـ 48 ساعة بـ 16 غارة جوية، مقلع حجارة في منطقة النهر الأبيض ومحيط مقر عسكري قرب قرية الشغر بريف جسر الشغور، ومقرات عسكرية للهيئة في حرش عين شيب بريف إدلب، وتلال كبانة بريف اللاذقية، دون أن تسفر الضربات عن قتلى.

وبذلك، يرتفع تعداد الضربات الجوية الروسية منذ مطلع تشرين الثاني، أي في أقل من أسبوع إلى 24، توزعت بالتفصيل:

-4 غارات في 1 تشرين الثاني، 2 على سفوهن بإدلب، و2 على الحلوبة بسهل الغاب

– 2 غارة في 2 تشرين الثاني، على السرمانية ودوير الأكراد.

-2 غارة في 3 تشرين الثاني، واحدة على الحلوبة والثانية على جبل الأربعين.

-5 غارات، في 4 تشرين الثاني

2 غارة على حرش عين شيب، و3 غارات على النهر الأبيض بجسر الشغور.

-8 غارات في 5 تشرين الثاني، 5 على النهر الأبيض، و3 على تلال كبانة.

-3 غارات في 6 تشرين الثاني، على محيط مشون بجبل الزاوية.

يشار إلى أن الطائرات الروسية نفذت في تشرين الأول الفائت،151 غارة جوية 121 منها ضمن محافظة إدلب، و23 ضمن ريف اللاذقية، و7 بسهل الغاب ضمن الريف الحموي، حيث ابتدأت الطائرات الحربية الروسية طلعاتها الجوية منذ السادس من تشرين الأول، بعد يوم واحد من أحداث استهداف الكلية الحربية بحمص، واستهدفت الطائرات الحربية نحو 30 موقعا في منطقة “بوتين-أردوغان” (مدنية وتمركزات عسكرية)، وتسببت باستشهاد 9 مدنيين هم: 3 أطفال و4 سيدات ورجلان.

بالإضافة لإصابة 35 آخرين بجراح متفاوتة.

كما ارتكبت المقاتلات الروسية مجزرة بتاريخ 24 تشرين الأول، راح ضحيتها 6 مدنيين هم: سيدتان وسيدة أخرى و2 من أطفالها وشخص.