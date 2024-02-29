ضربات جوية روسية مكثفة تستهدف عدة محاور ضمن منطقة “درع الفرات” بريف حلب الشرقي

محافظة حلب: نفذ الطيران الحربي الروسي سلسلة من الغارات الجوية استهدفت بصواريخ عدة محاور ضمن منطقة “درع الفرات” في ريف حلب الشرقي، حيث تركزت تلك الضربات على محور قباسين وجبل الدير ومحيط مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وسمع دوي انفجارات عنيفة في تلك المنطقة، وسط تصاعد أعمدة الدخان من المحاور المستهدفة، دون معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

بينما لا يزال الحربي الروسي يحلق في أجواء المنطقة بشكل مكثف.

وتعتبر هذه الغارات الأولى منذ مطلع العام التي تنفذها الطيران الحربي الروسي ضمن منطقة “درع الفرات”.