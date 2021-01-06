ضــرب تركي طفلا سوريا حتى كــسر أعضــائه وأغــمي عليه بولاية تركية والسلطات تتدخــل

ضــرب تركي طفلا سوريا حتى كــسر أعضــائه وأغــمي عليه بولاية تركية والسلطات تتدخــل

تعـ.ـرض طفل سوري يبلغ من العمر عشر سنوات للضـ.ـرب العنـ.ـ يف والشـ.ـ ديد حتى الإغـ.ـماء والكـ.ـسر على يد مواطن تركي في ولاية أنقرة التركية .

وبحسب ما رصده “تركيا واحة العرب ” أنه بينما كان الطفل السوري “محمد الأحمد ” يلعب مع ابن عمه في شارع بمنطقة “التين داغ ” يوم الإثنين الماضي قام بعمـ.ـل اشـ.ـارة بيده لمواطن تركي 35 عاما يقود سيارته .

أثـ.ـار حركة الطفل غضـ.ـب التركي فنزل من السيارة وبدأ يلاحـ.ـق الطفل “الأحمد ” حتى امسـ.ـك به في بناء قيد الانشاء وبدأ بضـ.ـربه بشـ.ـكل شـ.ـديد .

قـ.ـام التركي بحـ.ـمل الطفل السوري وضـ.ـربه على الأرض عدة مرات مما ادى الى كسـ.ـر في يده وفي اسنانه وفي جمجمته ايضاً حتى اغـ.ـمى عليه .

بعد أن أغـ.ـمي على الطفل قام بحمـ.ـله في السيارة واسعـ.ـافه الى مشفى أنقرة ليخبر المشفى أن سيارة ضـ.ـربته وهو من قام باسـ.ـعافه ليتركه ويفـ.ـر هـ.ـارباً .

واثناء اسعاف الطفل محمد قام بتهـ.ـديده ليقول ان سياره ضربته واذا قال هو الذي قام بضـ.ـربه سوف يعود ويقـ.ـتله في المرة القادمة

الذي رأى هذه الحـ.ـادثة كان رجل أفغاني يعمل ناطور لإحدى المباني السكنية وهناك رجل تركي اخر اعتقدوا ان مشـ.ـكله بين الاب وابنه لم يدخلوا بحل هذه المشكلة

ولكن قاموا بتصوير نمرة السيارة ليقدم الرجل التركي الذي رأى الحادثة بتقديم إفادته للشرطه لتقوم بتوقيف هذا الوحـ.ـش الجـ.ـاني .

المصدر: تركيا واحة العرب