“ضمان عودة أهالي رأس العين وتل أبيض وانسحاب عناصر وقيادات حزب العمال الكردستاني”.. أبرز محاور اجتماع الأميركيان بقيادات “قسد” في الرقة

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادره، أن اجتماعاً جرى خلال الساعات الفائتة في الرقة، بين قيادات في قوات سوريا الديمقراطية من جانب، وممثلين عن القوات الأميركية من جانب آخر، وتمحور الاجتماع حول منطقة شمال شرق سورية والتصعيد التركي، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الجانب الأميركي أفاد بأن لا نية للجانب التركي بشن عمليات عسكرية جديدة في المنطقة، في المقابل يجب على قيادات وعناصر حزب العمال الكردستاني مغادرة الأراضي السورية لأن الأتراك سيواصلون استهدافهم بالطيران المسير في حال لم ينسحبوا من سورية، وهو ما يفسر التصعيد التركي مؤخراً بالاستهدافات الجوية.

وأضافت مصادر المرصد السوري، بأن الجانب الأميركي وعد بتحسن الوضع بشكل ملفت خلال الفترة القادم في عموم منطقة شمال شرق سورية، وبأنهم سيواصلون تقديم الدعم اللوجستي والمادي لقسد ورصد مبالغ مالية طائلة لمكافحة الفساد، كما سيكون هناك خطة عمل لضمان عودة أهالي رأس العين (سري كانييه) وتل أبيض إلى مناطقهم بطريقة آمنة وستنسحب الفصائل الموالية لأنقرة من تلك المناطق.