ضمن إطار التجهيزات لإنشاء قاعدة عسكرية عند مثلث سورية -تركيا-العراق.. التحالف الدولي يستقدم المزيد من التعزيزات إلى ريف الحسكة

ضمن إطار التجهيزات لإنشاء قاعدة عسكرية عند مثلث سورية -تركيا-العراق.. التحالف الدولي يستقدم المزيد من التعزيزات إلى ريف الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، توجه شاحنات عسكرية تابعة للتحالف الدولي إلى القواعد الأمريكية في منطقة المالكية “ديريك” عندك الحدود السورية – التركية، وذلك ضمن تحضيراتها لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة عند مثلث سورية – العراق – تركيا في منطقة عين ديوار بريف الحسكة، تزامن ذلك مع تسيير القوات الروسية لدورية عسكري مؤلفة من 4 مدرعات وطائرتي هليكوبتر في المنطقة المُراد إنشاء قاعدة جديدة للتحالف الدولي بها في قرية عين ديوار.

المرصد السوري كان قد أشار في 14 فبراير / شباط أن التحالف يعتزم إنشاء قاعدة عسكرية جديدة له عند مثلث العراق – سورية – تركيا في منطقة عين ديوار بريف الحسكة.