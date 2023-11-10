ضمن إطار الفوضى والفلتان الأمني.. انفجار عبوة ناسفة بسيارة مدنية في أحد أحياء مدينة درعا

ضمن إطار الفوضى والفلتان الأمني.. انفجار عبوة ناسفة بسيارة مدنية في أحد أحياء مدينة درعا

محافظة درعا: دوى انفجار بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسيارة مدنية نوع “سوزوكي”، زرعها مجهولون في طريق سيارته في حي شمال الخط في مدينة درعا، حيث اقتصرت الأضرار على المادية، دون تسجيل خسائر بشرية.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 445 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 350 شخصا، هم:

– 128 مدني بينهم 7 سيدات و7 أطفال

– 26 من المتهمين بترويج المخدرات.

– 146 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

– 24 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها.

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 12 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.