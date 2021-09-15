ضمن المبادرة التي أطلقها مجلس سوريا الديمقراطية “مسد”.. خروج 92 عائلة من “دويلة الهول” إلى محافظة الرقة

محافظة الحسكة: خرجت عشرات العائلات من “مخيم الهول” في ريف الحسكة.

ووفقًا للمصادر فإن 324 شخصًا ينتمون إلى 92 عائلة خرجوا من المخيم، اليوم، واتجهوا نحو محافظة الرقة، فيما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجهيز عشرات العائلات من قبل إدارة مخيم الهول لمغادرته صباح اليوم.

وبذلك تكون إدارة المخيم أخرجت منذ مطلع العام الجاري، 644 عائلة سورية من الهول، 98 عائلة خرجت في يناير، و105 خرجوا في شباط، و125 عائلة خرجوا في آذار، و83 عائلة خرجوا في أيار، و59 عائلة خرجوا في حزيران، و82 خرجوا في تموز، و92 عائلة خرجوا في أيلول، وذلك في إطار العملية المتواصلة لإفراغ الهول من النازحين السوريين ضمن المبادرة التي أطلقها مجلس سوريا الديمقراطية “مسد”.