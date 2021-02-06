ضمن حملتها ضد الفساد.. قسد تعتقل ثلاثة من عناصر قوات حرس الحدود “قوريا” في الدرباسية بريف الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: ضمن حملتها ضد الفساد، اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية ثلاثة من عناصر حرس الحدود أو مايعرفون باسم “قوريا” وذلك من منطقة الدرباسية الحدودية مع تركيا بريف الحسكة، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن اعتقال العناصر جاء على خلفية اتهامهم بالفساد وقيامهم بعمليات تهريب على الحدود السورية – التركية.

وكان المرصد السوري قد نشر في 30 يناير/كانون الثاني الفائت، بأن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت المسؤول المالي والمسؤول عن تزويد قواتها بالأغذية والألبسة والمحروقات في منطقة الدرباسية بريف الحسكة، في إطار حملتها لمكافحة الفساد.

وأشار المرصد السوري في 29 يناير، إلى أن “الإدارة الذاتية” أرسلت لجنة تحقيق لكشف قضايا الفساد في منبج بريف حلب الشرقي، حيث ستحقق مع نحو 160 شخصًا متهمين بالتورط بقضايا فساد وهدر المال العام.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 25 يناير/كانون الثاني، بأن قوات “الاسايش ” التابعة لـ”الادارة الذاتية” استولت على ممتلكات عدد من الموظفين والمسؤولين في “الادارة الذاتية ” متهمين بقضايا فساد في مدينة القامشلي، وذلك بعد نحو 15 يومًا على اعتقال 14 مسؤولاً من المدينة إضافة إلى ديريك بريف الحسكة.

وبحسب معلومات المصدر الاستيلاء شملت منازل وسيارات ومصوغات من الذهب وعقارات وغيرها.

وفي السياق ذاته علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة، بأن “الأسايش” وضمن حملة “محاربة الفساد ” التي تقوم بها، اعتقلت موظفة وهي مسؤولة المالية على عدد من المؤسسات في مدينة الدرباسية ومنها مزرعة لتربية الدجاج وفرن حجري يتم إدارته من قبل “الإدارة الذاتية” ومؤسسة استهلاكية لبيع المواد الغذائية.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادت، في 12 يناير/كانون الثاني، بأن حملة أمنية كبيرة ضد الفساد تشهدها مناطق عدة خاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية وقسد” شمال شرق سوريا، حيث بدأت قوات خاصة بشن حملات دهم واعتقالات في كل من القامشلي والمالكية (ديريك) والدرباسية وأبو رأسين (زركان) وتل تمر، وتستهدف الحملة موظفين وعاملين ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية، من المتهمين بقضايا فساد، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن القوات تمكنت حتى اللحظة من اعتقال 14 موظفًا في القامشلي والمالكية، وعمدت إلى مصادرة ممتلكاتهم من سيارات ومنازل وذهب، يأتي ذلك في ظل المحاولات المتواصلة من قبل الإدارة الذاتية وقسد للحد من الفساد المستشري ضمن مناطقها.