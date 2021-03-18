ضمن حملتها لمكافحة الفساد.. قسد تعتقل مسؤول لوجستي وتذخير سابق لديها من مدينة الدرباسية شمال الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات سوريا الديمقراطية، اعتقلت مسؤول لوجستي وتذخير سابق لديها، وذلك من مدينة الدرباسية عند الحدود السورية – التركية شمال الحسكة، يأتي ذلك ضمن حملتها المستمرة لمكافحة الفساد.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد نشر في فبراير/شباط المنصرم، اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية ثلاثة من عناصر حرس الحدود أو مايعرفون باسم “قوريا” وذلك من منطقة الدرباسية الحدودية مع تركيا بريف الحسكة، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن اعتقال العناصر جاء على خلفية اتهامهم بالفساد وقيامهم بعمليات تهريب على الحدود السورية – التركية.