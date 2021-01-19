ضمن مبادرة “مسد”.. ترقب لإخراج أكثر من 30 عائلة من أبناء محافظة الحسكة من مخيم “الهول”

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن إدارة المخيم بدأت بالتجهيز لإخراج 31 عائلة سورية من المخيم يقدر عددها بأكثر من 99 شخص، جلهم من سكان مدينة الحسكة وريفها، ومن المقرر أن يتم إخراجهم في وقت لاحق من اليوم، يأتي ذلك ضمن مبادرة مجلس سوريا الديمقراطية “مسد”، لإفراغ مخيم “الهول” من السوريين.

وكان المرصد السوري قد أشار في 30 ديسمبر/كانون الأول من العام 2020 المنصرم، إلى أن دفعة جديدة من العائلات المتواجدة في مخيم “الهول” جنوب شرقي الحسكة، ضمن المبادرة التي أطلقها مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” لإفراغ المخيم من السوريين، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن 111 عائلة بنحو 385 شخصًا جلهم من أبناء مدينة الطبقة ومناطق أُخرى من محافظة الرقة جرى إخراجهم اليوم من مخيم “الهول”، وهم من عوائل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.