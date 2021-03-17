ضمن مباردة مجلس “مسد”.. إدارة مخيم “الهول” تتجهز لإخراج 250 شخص من أبناء دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن إدارة مخيم “الهول” الواقع في ريف الحسكة الشرقي، تتجهز لإخراج 250 شخص من أبناء محافظة دير الزور، من المخيم يوم غد، وذلك ضمن مبادرة مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” لإفراغ مخيم “الهول” من السوريين.

وفي 4 مارس/آذار الحالي، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن 65 عائلة من أهالي محافظة دير الزور، خرجت من مخيم الهول بريف الحسكة، حيث وصلت العائلات إلى قرية الصور بريف دير الزور، مساء اليوم، وتم منحهم بطاقات وأوراق شخصية، وإرسالهم إلى مناطقهم في كل من هجين والباغوز والشعفة والسوسة بريف دير الزور.