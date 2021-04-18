ضمن مسلسل جرائم العنف الأسري في سوريا.. رجل يقتل زوجته في السويداء ويشتبك مع عناصر الشرطة خلال محاولتهم اعتقاله

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان: جريمة جديدة من جرائم العنف الأُسري شهدتها محافظة السويداء في الجنوب السوري يوم أمس، حيث أقدم رجل على قتل زوجته من خلال إطلاق النار عليها داخل منزلهما الواقع قرب السجن المدني في مدينة السويداء، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن أجهزة “الشرطة” المدنية حاولت اعتقال الزوج، إلا أنه قام بإطلاق النار على عناصر الدورية، في محاولة منه للهرب، دون أن يتمكن من ذلك، حيث تمكن عناصر الدورية من اعتقاله، بمساعدة أقرباءه، والجدير ذكره بأن القاتل مطلوب بموجب مذكرات بحث عديدة، من بينها تعاطي المخدرات وترويجها.