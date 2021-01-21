ضمن مناطق النظام: سوء الأحوال الجوية تتسبب بزيادة في ساعات تقنين الكهرباء.. وأزمة المحروقات تتصاعد تزامنا مع انهيار جديد لليرة السورية

في ظل العاصفة المطرية والانخفاض بدرجات الحرارة التي تشهده عموم المحافظات السورية، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بحدوث عطل بخطي “الدير علي – الفرسان”، و:الفيحاء 2 -ابن النفيس 230 ك.ف، الأمر الذي أدى إلى زيادة في ساعات التقنين الكهربائي في عموم مناطق دمشق وريفها ومحافظات أخرى، في حين شهدت بلدة حضر في ريف القنيطرة تضررا كبيراً في شبكات الكهرباء بسبب سوء الأحوال الجوية التي أدت احتراق ثلاثة محولات كهربائية، مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة وبعض القُرى والبلدات المجاورة لها، في حين شهدت محافظة حماة زيادة ساعات التقنين لتصبح ساعة وصل مقابل 5 ساعات قطع في كافة المدن والمناطق، نتيجة انخفاض الحصة الكهربائية للمحافظة، بالإضافة إلى تضرر بعض الأبراج والمحولات الكهربائية بفعل العواصف وسوء الأحوال الجوية.

في حين شهدت الليرة السورية انخفاضاً طفيفاً بقيمتها أمام العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر صرف الدولار في دمشق 2940 مبيع و2915 شراء، واليورو 3995 مبيع و3523 شراء، وبلغ سعر صرف الليرة التركية في إدلب وريف حلب 395 مبيع، و390 شراء، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في دمشق 150000 ليرة سورية.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري حددت سعر المبيع للمستهلك من مادة البنزين الممتاز بسعر 475 ليرة لليتر الواحد المدعوم وبسعر 675 ليرة لليتر غير المدعوم بدءاً من اليوم الأربعاء، بالإضافة من تحديد سعر المبيع للمستهلك لمادة البنزين أوكتان 95 بسعر 1300 لليتر الواحد بدءاً من صباح غد الأربعاء.

ويأتي ذلك، تزامنًا مع انفجار عدة صهاريج لنقل النفط في مدينة حمص.

ورصد المرصد السوري، ارتفاع عدد صهاريج “القاطرجي” التي انفجرت عند أحد خزانات التفريغ في الشركة السورية لنقل النفط أمام الشركة السورية للغاز بمدينة حمص إلى أكثر من 10، ما أدى إلى اندلاع النيران ووقوع أضرار مادية كبيرة.

يذكر أن شركة القاطرجي تنقل النفط الخام من مناطق “قسد” إلى مناطق النظام السوري، وتسلك قوافل صهاريج القاطرجي مناطق البادية السورية، حيث تعمل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على استهدافها.