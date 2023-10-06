ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام.. طائرة تركية مسيرة تقصف قرية شوارغة بريف عفرين شمالي حلب

محافظة حلب: قصفت طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية نوع “درون”، قرية شوارغة بناحية شران بريف عفرين شمال غرب محافظة حلب ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم مقتل عنصرين من القوات الخاصة التركية، بقصف على قاعدة دابق بريف حلب، ليلة أمس، حيث انطلقت القذائف من مواقع قوات النظام في ريف حلب الشمالي.

وأشار المرصد السوري، أمس، إلى قصف مدفعي انطلق من مواقع قوات النظام استهدف قاعدة للقوات التركية في قرية دابق بريف حلب الشمالي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها ضمن منطقة “درع الفرات”.