ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لأنقرة.. انفجار عبوة ناسفة في مدينة جرابلس و”فرقة الهندسة” تُفجر أخرى في مدينة الباب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عند منتصف ليل أمس، انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة الصناعة بمدينة جرابلس، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، كما قامت “فرقة الهندسة” بتفجير عبوة ناسفة كانت موضوعة جانب “المجلس المحلي” في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وكان المرصد السوري رصد مساء أمس الأول، العثور على جثة شاب في مدينة الباب الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا شرقي حلب، حيث وجدت الجثة ملقاة على أحد الأرصفة وسط المدينة، دون معرفة ظروف وأسباب مقتله ووفقًا لمصادر فإن الشاب يعمل في أحد المقاهي. ويأتي ذلك استمرارًا للانفلات الأمني ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

وكان المرصد السوري قد رصد، يوم أمس الأول، انفجارًا في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، شمالي غرب حلب، ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة، في منطقة ترندة قرب عفرين، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.