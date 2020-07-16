ضمن منطقة خفض التصعيد.. قوات النظام تستهدف مناطق شرق إدلب وفصائل “الجبهة الوطنية” ترد بقصف مماثل

استهدفت قوات النظام بعدة قذائف صاروخية محيط سرمين والنيرب وآفس شرقي مدينة إدلب، تزامنا مع ذلك استهدفت فصائل “الجبهة الوطنية” مواقع قوات النظام براجمات الصواريخ في بلدة داديخ شرقي إدلب، وتشهد محاور إدلب الشرقية استنفار عسكري للفصائل الموالية لتركيا، بالتزامن مع استنفار لقوات النظام على محاور القتال في المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية على مناطق في بلدة سراقب الخاضعة لسيطرة النظام السوري، دون معلومات عن خسائر بشرية، في حين قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل أمس، أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.

وكان المرصد السوري وثق مساء أمس، مقتل 3 عناصر وإصابة آخرين من غرفة عمليات “الفتح المبين” خلال القصف على محاور قرية كنصفرة في جبل الزاوية جنوب إدلب، كما أن قوات النظام والمسلحين الموالين لها قصفت مناطق في ريف إدلب خلال يوم أمس بأكثر من 350 قذيفة وصاروخ.

وكانت القوات التركية وغرفة عمليات “الفتح المبين” قصفتا بعشرات الصواريخ والقذائف تجمعات قوات النظام في كفرنبل وريفها في ريف إدلب الجنوبي، ردا على القصف المكثف الذي تعرضت له قرى ومناطق ريف إدلب.