طائرات استطلاع روسية تواصل تحليقها في أجواء إدلب.. تزامناً مع تجدد القصف الصاروخي على جبل الزاوية

تواصل قوات النظام خرقها لوقف إطلاق النار المطبق ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على أماكن في الفطيرة وكفرعويد وسفوهن وكنصفرة والرويحة بريف إدلب الجنوبي، وسط تحليق مستمر لطائرات استطلاع روسية في أجواء محافظة إدلب.

ورصد المرصد السوري يوم أمس، قصفا صاروخيا مكثفا تنفذه قوات النظام البرية، استهدف قرى سفوهن وكنصفرة والفطيرة في “جبل الزاوية” في ريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.

وكانت الفصائل استهدفت مواقع لقوات النظام والمليشيات الموالية لها في مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية.