طائرات استطلاع روسية تواصل تحليقها في أجواء ريف إدلب الجنوبي بالتزامن مع تجدد القصف على جبل الزاوية

تواصل طائرات الاستطلاع الروسية تحليقها في أجواء القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، وسط تجدد القصف الصاروخي على جبل الزاوية، حيث قصفت قوات النظام صباح اليوم الجمعة، مناطق في سفوهن وكنصفرة والفطيرة وفليفل، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكانت الفصائل استهدفت مساء أمس، تجمعات قوات النظام والمسلحين الموالين لها في محيط قرية البركة وقلعة ميرزا في منطقة سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

يذكر أن مجموعات تابعة للقوات الروسية تتواجد في قلعة ميرزا المحاذية لحدود محافظة اللاذقية الإدارية.

كما كان المرصد السوري رصد أمس، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام البرية استهدف قريتي الرويحة وبينين في “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.