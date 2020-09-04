طائرات استطلاع روسية وتركية تحلق في أجواء إدلب.. وقوات النظام تجدد قصفها على جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الجمعة، تحليقاً متواصلاً لطائرات استطلاع روسية وأخرى تركية في أجواء مدينة إدلب وريفها الجنوبي، في حين قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل أمس، علي أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وأطراف البارة ضمن جبل الزاوية، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غرب حماة.

على صعيد متصل، وردت معلومات عن مقتل عناصر في قوات النظام جراء استهدافهم بالقناصات من قبل هيئة تحرير الشام على محاور بريف إدلب.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن الفصائل العاملة في ريف إدلب، استهدفت تجمعات قوات النظام في قرية الجدار الواقعة على طريق “دمشق-حلب” الدولي”m5″، على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بلدة كنصفرة وقرية فليفل في ريف إدلب الجنوبي.