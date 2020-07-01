طائرات الأسد الجديدة.. محاولة فاشلة لصد الضربات الإسرائيلية في سوريا

عززت دمشق من سرب طائراتها الحربية بمجموعة مقاتلات من طراز ” MiG-29 Fulcrum” تسلمتها من روسيا نهاية مايو الماضي، والتي تطمح من خلالها إلى تحسين استعداداتها الجوية.

ولكن، هل ستكون هذه الطائرات قادرة على ردع أو وقف الضربات الإسرائيلية على أهداف داخل الحدود السورية؟

يقول تقرير نشرته مجلة “فوربس” إن هذه الإضافة على الترسانة العسكرية السورية “المتهالكة والقديمة” لن يكون لها أي أثر على الهجمات الإسرائيلية الجوية.

ويوضح التقرير أن النبأ الذي كانت قد بثته وكالات الأنباء السورية والروسية حول تلك الطائرات كان مقتضبا، ويولد أسئلة أكثر مما يعطي إجابات، إذ أنه أورد أن هذه الدفعة الثانية من المقاتلات التي تستلمها دمشق، ولكن لم يكن هناك أي معلومات بالأصل عن وجود دفعة أولى.

كما لم يتم تحديد عدد هذه الطائرات، كما أنها سلمت في مراسم جرت بقاعدة حميميم التي تتخذها موسكو قاعدة جوية لقواتها، فيما كشفت السفارة الروسية بسوريا أن هذه الطائرات كانت تستخدم بالأصل في الأجواء السورية للقيام بمهمات.

الرئيس السوري بشار الأسد في قاعدة حميم. أرشيفية

هذا الحدث الذي وصفته فوربس بـ”المزعوم” يتزامن مع تسليم دفعة طائرات من الطراز ذاته لحليف موسكو في ليبيا خليفة حفتر.

وبعد نحو عقد من الحرب في سوريا، فإن أي طائرات مستخدمة فيها لابد وأنها تعاني من الترهل وعدم الكفاءة، وهو ما يعني أن سرب طائرات “ميغ” لا يستطيع وقف الهجمات الإسرائيلية ضد أهداف محددة داخل سوريا أغلبها مرتبط بإيران، وبعضها كان في دمشق وأطرافها.

ورغم عشرات الهجمات الإسرائيلية إلا أن الطيران السوري ودفاعاته الجوية الحليفة والتي تضم منظومة “S-300” لم تستطع في أي مرة منع الغارات وتحليق الطائرات الإسرائيلية فوق البلاد.

وتكرر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله، وفق تقرير نشرته وكالة فرانس برس.



وفي مارس الماضي قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الطائرات الحربية الإسرائيلية “قصفت مطار الشعيرات في حمص بأكثر من ثمانية صواريخ”، مشيرا إلى أن هذا المطار العسكري تتمركز فيه قوات إيرانية.

وفي الأسبوع الأول من شهر فبراير، قتل نحو 20 مقاتلا من المجموعات الموالية لإيران في قصف إسرائيلي استهدف مواقع قرب دمشق وفي جنوب سوريا.

كما استهدفت إسرائيل موقع للجهاد الإسلامي الفلسطيني قرب دمشق حيث قتل ستة عناصر على الأقل، وفق ما أفاد المرصد، بينهم عنصران أعلنت “سرايا القدس” مقتلهما.

المصدر:قناة الحرة