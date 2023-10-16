طائرات تجسس إسرائيلية تخترق المجال الجوي السوري ومضادات النظام الأرضية تتصدى لها

تبين أن الانفجارات التي دوت في دمشق وريفها ناجمة عن المضادات الأرضية التابعة للنظام التي حاولت التصدي لطائرات تجسس إسرائيلية اخترقت المجال الجوي السوري، دون أن تتمكن من إصابتها.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 13 تشرين الأول، بأن الأجواء السورية تعُج بطائرات التجسس والاستطلاع “المجهولة”، وذلك وفقاً لمصادر خاص بالمرصد السوري من الدفاع الجوي، حيث تكمن مهمة هذه الطائرات برصد التحركات الإيرانية على الأرض ومراقبة الأوضاع بشكل عام لاسيما مع الأحداث الراهنة بفلسطين، دون أي أوامر باستهدافها أو إسقاطها حيث أن بعضها يحلق في مجالات الدفاعات الجوية والبعض الآخر بمجالات أخرى.