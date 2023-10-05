طائرات تركية تستهدف منشآت وبنى تحتية في مناطق “الإدارة الذاتية”.. وارتفاع عدد الضربات الجوية خلال اليوم إلى 15

طائرات تركية تستهدف منشآت وبنى تحتية في مناطق “الإدارة الذاتية”.. وارتفاع عدد الضربات الجوية خلال اليوم إلى 15

قصفت مسيرات تركية منشآت نفطية وبنى تحية في مناطق “الإدارة الذاتية”، وأسفر القصف عن تدمير أجزاء منها وخروجها عن الخدمة بشكل مؤقت.

وجددت الطائرات التركية قصفها مستهدفة منشأة نفط في قرية كرداهول التابعة لتربسبيه، ومحطة قرية آلة قوس في جل آغا، ومحطة تحويل الكهرباء السد الغربي والتي تغذي اجزاء واسعة من مدينة الحسكة وأريافها.

كما استهدفت موقعا في قرية الركبة بريف تل تمر.

وبذلك يرتفع عدد الضربات الجوية التركية خلال التصعيد التركي الأخير على مناطق قوات سوريا الديمقراطية، بعد تهديدات وزير الخارجية التركية “حقان فيدان” إلى 15 في مناطق “قسد”، أسفرت عن وقوع 10 قتلى وإصابة 2، الضربات الجوية بالتفصيل:

-3 قصف حربي تركي استهدف منشأة لـ”قسد” ومقر مالي في منطقة مشيرفة، والمنطقة الصناعية “رحبة عسكرية” بالقرب من مخيم واشوكاني بريف الحسكة أسفرت عن وقوع 3 جرحى من عمال المنشأة.

-12 ضربة جوية بقصف مسيرات تركية توزعوا كالتالي:

– موقع في قرية تل حبش جنوب عامودا بريف القامشلي.

-نقطة عسكرية في بلدة الجوادية “جل آغا”.

– موقع في قرية طويلة بريف تل تمر.

-سيارة عند نقطة الانشاءات قرب المشيرفة.

-محطة مياه حمة شمال الحسكة. -سيارة عسكرية قرب مخيم واشوكاني في توينة.

-وموقع قرية جلبية قرب أنفاق عسكرية

– وموقع جنوب غربي صرين

-ومنشأة نفط في قرية كرداهول التابعة لتربسبيه.

-ومحطة قرية آلة قوس في جل آغا

-وموقع في قرية الركبة بريف تل تمر.

-ومحطة تحويل الكهرباء السد الغربي والتي تغذي اجزاء واسعة من مدينة الحسكة وأريافها.