طائرات حربية روسية تحلق في أجواء ريف حلب الغربي بعد ساعات من اشتباكات بين قوات النظام والفصائل

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم تحليق لطائرات حربية روسية في أجواء ريف حلب الغربي وريف إدلب، فيما دارت اشتباكات بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء على محور تقاد بريف حلب الغربي، بين الفصائل من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، في حين قصفت قوات النظام خلال الساعات الفائتة، أماكن في الفطيرة وسفوهن ومحيط كنصفرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، يأتي ذلك مع دخول وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يومه الـ 83 على التوالي.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، سقوط طائرة استطلاع مذخرة، بالقرب من بلدة كفرناصح ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل في ريف حلب الغربي، ما تسبب في انفجارها ونشوب حرائق في الأراضي الزراعية، كما نشب حريق في محيط سد القرقور في سهل الغاب جراء استهداف قوات النظام الأراضي الزراعية القريبة من مناطق التماس هناك.