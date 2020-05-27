طائرات حربية روسية تستهدف مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية

رصد المرصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الأربعاء، ضربات جوية تنفذها طائرات حربية روسية على مواقع انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية، وتتركز الغارات في بادية الرقة، حيث كان التنظيم قد شن هجوماً بعد منتصف ليل أمس على مواقع قوات النظام والمليشيات الموالية لها جنوب محافظة الرقة، دارت على إثرها اشتباكات عنيفة بين الطرفين، ومعلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى، كذلك هزت انفجارات عنيفة منطقة حقل الثورة النفطي جنوبي مدينة الطبقة، والذي يخضع لسيطرة قوات النظام ويتواجد فيه قوات روسية.

وكان المرصد السوري أشار في الـ 18 من الشهر الجاري، إلى أن تنظيم “الدولة الإسلامية” عمد إعدام 7 عناصر من المليشيات الموالية للنظام في بادية دير الزور، ضمن المنطقة الواقعة بين ريف دير الزور والسخنة بأقصى بادية حمص الشرقية، يأتي ذلك عقب ساعات من قطع تنظيم الدولة لطريق دمشق – دير الزور عند منطقة كباجب يوم أمس، حيث كان المرصد السوري أشار إلى أن التنظيم، استولى على سيارة تقل ضابطاً في صفوف قوات النظام إضافة إلى عسكريين آخرين وامرأة، وأعدمهم جميعاً.