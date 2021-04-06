طائرات حربية روسية تستهدف مواقع عسكرية للفصائل بالقرب من مخيمات عشوائية في ريف إدلب الغربي

نفذت أكثر من طائرة حربية روسية، مساء اليوم، غارات بالصواريخ والقنابل العنقودية على حرش بسنقول بريف إدلب الغربي، والذي تتخذه الفصائل الجهادية منطقة مقرات عسكرية، كما يتواجد بالقرب من الموقع المستهدف مخيمات عشوائية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري وثق، في 21 آذار الفائت، مقتل شخص وسقوط جرحى بالإضافة إلى تضرر منشآت تابعة لشركة استيراد المحروقات “وتد”، واندلاع النيران في مراكز ومحطات وقود تابعة لها، جراء الغارات التي نفذتها طائرة حربية روسية عند محيط مدينة سرمدا بريف إدلب الحدودية مع لواء إسكندرون، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن المباني والمنشآت المستهدفة مدنية يديرها أشخاص مقربون من “حكومة الإنقاذ” وهيئة تحرير الشام، ما أدى إلى اندلاع حريق كبيرة في أحد المواقع المستهدفة، كما قصفت قرية كفرشلايا بالقرب من مدينة أريحا بريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.