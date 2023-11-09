طائرات حربية روسية تقصف البادية.. وارتفاع عدد قتلى قوات النظام إلى 35 في الهجوم الدموي الأعنف للتنظيم خلال العام

طائرات حربية روسية تقصف البادية.. وارتفاع عدد قتلى قوات النظام إلى 35 في الهجوم الدموي الأعنف للتنظيم خلال العام

فارق عنصر من قوات النظام حياته، متأثرا بجروحه التي أصيب بها أمس، نتيجة هجوم للتنظيم على مواقع لقوات النظام والدفاع الوطني في البادية السورية بين السخنة والرصافة.

وبذلك، يرتفع عدد قتلى الهجوم إلى 35 عنصر في الهجوم الدموي للتنظيم الأعلى من حيث الخسائر البشرية منذ مطلع العام.

ووثق المرصد السوري، أمس، مقتل 34 عنصرا من قوات النظام والدفاع الوطني، وإصابة آخرين في هجوم نفذه عناصر التنظيم فجر الأمس، استهدف خلاله مواقع لقوات النظام والدفاع الوطني في البادية السورية بين السخنة والرصافة.

وقتل 7 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، أمس، بغارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية على مناطق انتشارهم وتواجدهم ببادية الرصافة عند مثلث حمص-الرقة-دير الزور، وذلك على خلفية الهجوم الدموي العنيف.

وقصفت طائرات حربية روسية، مواقع يرجح أنها ملاجئ للتنظيم في بادية الرصافة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

وتناوبت أمس، طائرتان حربيتان، على قصف مناطق عند مثلث حمص-الرقة-دير الزور في البادية السورية يعتقد أن عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” يتوارون فيها، تزامنا مع تحليق طائرة استطلاع روسية في أجواء المنطقة.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 522 قتيل منذ مطلع العام 2023، هم:

31 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” قتلوا باشتباكات مع قوات النظام واستهدافات جوية روسية طالت مناطق يتوارون فيها في مناطق متفرقة من بادية حمص والسويداء وحماة والرقة ودير الزور وحلب.

327 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 41 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية، قتلوا في 135 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

و164 مواطناً بينهم امرأة بهجمات التنظيم في البادية.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 48 عملية في بادية حمص، أسفرت عن 123 قتيل من العسكريين بينهم 16 من الميليشيات التابعة لإيران، و88 مدنياً بينهم مواطنة، و7 من التنظيم.

– 12 عملية في بادية الرقة، أسفرت عن 32 قتيل من العسكريين، و3 قتلى من التنظيم وواحد مدني.

– 52 عملية في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 127 عسكريين بينهم 20 من الميليشيات الموالية لإيران، و14 من التنظيم، و19 من المدنيين

– 18 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 53 مدنيين و37 من العسكريين بينهم 5 من الميليشيات التابعة لإيران، و7 من التنظيم.

– 4 عمليات في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 5 من العسكريين بينهم عنصران للفرقة 25، و3 مدنيين.

– 1 في بادية السويداء أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين.