طائرات حربية روسية تقصف ريف إدلب.. وارتفاع عدد الغارات على منطقة “بوتين-أردوغان” خلال 5 أيام إلى أكثر من 40

طائرات حربية روسية تقصف ريف إدلب.. وارتفاع عدد الغارات على منطقة “بوتين-أردوغان” خلال 5 أيام إلى أكثر من 40

قصفت طائرات حربية روسية محيط بلدة جوزف بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وشاركت الطائرات الحربية الروسية حملة التصعيد الدموي منذ 5 تشرين الأول واستهدفت مواقع مدنية وتمركزات عسكرية بـ 41 غارة، توزعت كالآتي:

25 غارة في 6 تشرين الأول توزعت:

1 غارة على جفتلك حج حمود

2 غارة على الزعينية بجسر الشغور

4 غارات على القرقور بسهل الغاب

4 غارات على بداما

4 غارات على قرية حلوز

2 غارة على قرية كفريدين

2 غارة على منطقة السجن المركزي

-6 غارات في 7 تشرين الأول توزعت:

4 غارات تستهدف حرش باتنتة غرب معرة مصرين

1 غارة استهدفت محيط بلدة النيرب

1 غارة استهدفت محيط قرية معترم جنوب إدلب.

-3 غارات استهدفت تلال الكبينة في 8 تشرين الأول

-3 غارات على كبانة في 9 تشرين الأول

-4 غارات على محيط بلدة جوزف بجبل الزاوية في 10 تشرين الأول

وتسببت تلك الغارات باستشهاد طفل وإصابة 2 في مزرعة حاج حمود، وإصابة 14 جلهم من الأطفال في بلدة بداما، وطفلة وسيدة في قرية الشخيب بالقرب من بلدة الزعينية.