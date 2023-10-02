طائرات حربية مجهولة تستهدف مواقع للميليشيات الإيرانية بالبوكمال قرب الحدود السورية-العراقية

محافظة دير الزور: دوت 3 انفجارات في مواقع للميليشيات الإيرانية بمنطقة الحميضة بالبوكمال قرب الحدود السورية-العراقية، ناجمة عن استهداف طائرات حربية مجهولة لتلك المواقع، دون ورود معلومات حتى اللحظة عن حجم الخسائر البشرية والمادية في المواقع المستهدفة.

وتنتشر الميليشيات الإيرانية في المنطقة آنفة الذكر، حيث تتنقل من العراق إلى سوريا وبالعكس من منافذ غير شرعية.

ودوى انفجار منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء 5 أيلول الفائت، هزّ أركان مدينة دير الزور ناجم عن استهداف طائرة مسيرة مجهولة المصدر قد تكون “إسرائيلية” أو لقوات “التحالف الدولي”، منزلاً تتخذه الميليشيات الإيرانية لتخزين أسلحتها في حي العمال بمدينة دير الزور، مما أدى لتدميره بالكامل، وسط هرع سيارات الإسعاف إلى المكان.