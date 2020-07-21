طائرات روسية تحلق في أجواء إدلب وقوات النظام تجدد قصفها البري على مناطق بريفها

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء، تحليقاً لطائرات روسية في أجواء محافظة إدلب، في حين جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على الريف الإدلبي بعد منتصف الليل، مستهدفة كل من الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وسان ومجدليا، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام على قريتي سان ومجدليا في ريف إدلب، وفي سياق ذلك ردت فصائل “الجبهة الوطنية” باستهداف مواقع النظام في قرية داديخ الواقعة في الريف الشرقي لإدلب.