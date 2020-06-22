طائرات روسية تحلق في أجواء إدلب.. وقوات النظام تعاود استهداف بلدات بريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين، تحليقاً لطائرات حربية روسية في أجواء إدلب، في حين قصفت قوات النظام بعد منتصف الليل وفجر اليوم، مناطق في الحلوبة وكفرعويد وسفوهن وفليفل والفطيرة بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، دون معلومات عن إصابات.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، اشتباكات عنيفة جرت على محور بينين بريف إدلب الجنوبي، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، في محاولة تقدم للأخير على مواقع الأول، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، ومعلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.