طائرات مجهولة تستهدف مناطق تواجد ميليشيات موالية لإيران في بادية الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تنفيذ طائرات مجهولة الهوية حتى اللحظة، غارات جوية على بادية معدان عتيق ضمن الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة الرقة، حيث تتواجد في تلك المنطقة ميليشيات موالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية، بالإضافة إلى أن تنظيم “الدولة الإسلامية” ينشط هناك أيضاً، ولم ترد معلومات إلى الآن عن الخسائر البشرية على خلفية تلك الضربات.

ورصد المرصد السوري أواخر تشرين الأول الفائت، غارات جوية مكثفة تنفذها المقاتلات الروسية على مواقع انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية الرصافة جنوبي محافظة الرقة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية، كما أشار المرصد السوري، إلى أن قوات النظام والمسلحين الموالين لها وبدعم روسي تواصل تمشيط مناطق نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن البادية السورية في قطاعات حماة وحمص والرقة ودير الزور، حيث استهدفت نحو 20 طائرة حربية روسية وعدة طائرات مروحية تابعة للنظام، مناطق بادية الرقة وريف حماة الشرقي.