طائرات مجهولة تقصف مواقع قوات النظام والميليشيات الإيرانية في ريف البوكمال

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، غارات نفذتها طائرة حربية مجهولة، قبل مغيب شمس اليوم، استهدفت مواقع قوات النظام والمليشيات الإيرانية في قرية العباس بريف مدينة البوكمال، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 23 حزيران/يونيو، استهداف الضربات الإسرائيلية عدة مواقع للميليشيات الموالية لإيران على طريق السخنة-دير الزور شرق سورية، حيث دمرت مركزا عسكريا للميليشيات، وقتل إثرها 5 عناصر منهم، وسط معلومات عن جرحى بعضهم بحالات خطيرة.