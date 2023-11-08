طائرات مسيرة تركية تستهدف موقعين عسكريين في ريف الحسكة

محافظة الحسكة: استهدفت طائرات تركية في موقعين منفصلتين، قرب الطريق الدولي حلب-الحسكة “m4″، دون تسجيل خسائر بشرية، حيث استهدفت بالضربة الأولى سيارة على الطريق المعروف “بعمبارة”، وفي الضربة الثانية استهدفت موقعا بالقرب من حاجز لقوى الأمن الداخلي ” الأسايش” في قرية ” كفري سبي”.

وبذلك، يرتفع إلى 96 تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” لشمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل 79 شخص، بالإضافة لإصابة أكثر من 84 شخص بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

– 17 مدنيين بينهم طفلين ومواطنتين، و3 من الكوادر المدنية بالإدارة الذاتية من ضمنهم امرأة.

– 59 من القوات العسكرية العاملة ضمن مناطق الإدارة الذاتية بينهم قياديين.

– 3 من قوات النظام.

وتوزعت الاستهدافات على النحو الآتي:

– 61 استهداف على الحسكة أسفرت عن مقتل 14 من المدنيين بينهم طفلين و3 سيدات، و35 قتلى عسكريين بينهم قياديين.

– 3 استهدافات على الرقة، لم تسفر عن قتلى.

– 30 استهداف في ريف حلب أسفرت عن مقتل 3 من المدنيين، و3 من قوات النظام، و24 من العسكريين.