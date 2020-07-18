طائرات مسيرة تستهدف مناطق نفوذ القوات الإيرانية وقوات النظام في منطقة سلمية بريف حماة الشرقي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجارات ضربت منطقة سلمية الخاضعة لسيطرة النظام السوري وحلفائه بريف حماة الشرقي، ويرجح أن الانفجارات ناجمة عن استهداف جوي بطيران مسير على مواقع في تلك المنطقة التي يتواجد فيها مقرات ومراكز للإيرانيين والمليشيات الموالية لها، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية والمناطق المستهدفة.

ورصد المرصد السوري صباح اليوم، انفجارات جديدة هزت مناطق نفوذ القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها في ريف دير الزور، وذلك لليوم الثاني على التوالي، حيث سمع دوي 6 انفجارات عنيفة في ريف مدينة البوكمال شرقي دير الزور، دون معرفة طبيعتها حتى اللحظة، وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن انفجارات عنيفة ضربت مناطق نفوذ القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها، بالقرب من الحدود السورية – العراقية، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن طبيعة الانفجارات، فيما إذا كانت قصف جوي جديد استهدف الإيرانيين، أو تفجيرات أخرى.