طائرات مسيّرة تستهدف قاعدة “التنف” التابعة لقوات “التحالف الدولي” في منطقة الـ 55 كيلو متر

تعرضت قاعدة التنف التابعة لقوات التحالف الدولي الواقعة ضمن منطقة الـ 55 كيلو متر فجر اليوم لهجوم بطائرتين مسيّرتين استهدفتا القاعدة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، في حين تبنت ما تعرف باسم “المقاومة الإسلامية العراقية” عبر بيان لها استهداف القاعدة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء أمس سماع دوي انفجار عنيف تلاه اشتعال للنار ناجم عن استهداف مسيّرات للميليشيات الإيرانية للقرية الخضراء التي تضم مساكن للقوات الأمريكية داخل قاعدة “حقل العمر” النفطي بريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.