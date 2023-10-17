طائرات مسيّرة مجهولة تستهدف نقطة عسكرية وسيارة للميليشيات الإيرانية قرب الحدود السورية-العراقية

محافظة ديرالزور : استهدفت طائرات مسيّرة مجهولة نقطة عسكرية وسيارة دفع رباعي تابعة للميليشيات الإيرانية في محيط بلدة الصالحية بريف البوكمال شرقي دير الزور بالقرب من الحدود السورية-العراقية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وفي 10 تشرين الأول الجاري، دوت انفجارات عنيفة، نتيجة ضربات جوية من طائرات مجهولة استهدفت مواقع في ريف البوكمال قرب الحدود السورية-العراقية.

واستهدفت الضربات الجوية قافلة لـ”الميليشيات الإيرانية”، قرب معبر السكك غير الشرعي الذي تستخدمه الميليشيات بالتنقل بين سورية والعراق، إضافة لمواقع الحرس الثوري الإيراني في محيط البوكمال الحدودية مع العراق.