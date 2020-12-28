طائرات مسّيرة تستهدف شاحنة عند “معبر الحمران” في ريف جرابلس ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا 

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: دوى انفجار قرب معبر الحمران التجاري بالقرب من مدينة جرابلس ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال شرق محافظة حلب، نتيجة طائرة مسيرة “محلية الصنع” استهدفت شاحنة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

وكانت انفجارات ضربت منطقة ترحين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف مدينة الباب شمالي حلب، في 20 ديسمبر/كانون الأول، نتيجة طائرة مسّيرة استهدفت بعدة قنابل منطقة الحراقات البدائية لتكرير النفط في القرية، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية ونشوب حرائق.

ووثّق المرصد السوري استشهاد 7 مدنيين، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، جراء سقوط صواريخ أطلقتها القوات الروسية المتمركزة في حميميم، على سوق وحراقات بدائية للمحروقات في قرية الكوسا قرب مدينة جرابلس ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال شرقي حلب.