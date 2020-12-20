طائرات مسّيرة تقصف “حرقات بدائية” لتكرير النفط ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا 

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: دوت انفجارات في منطقة ترحين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف مدينة الباب شمالي حلب، نتيجة طائرة مسّيرة استهدفت بعدة قنابل منطقة الحراقات البدائية لتكرير النفط في القرية، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية ونشوب حرائق، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق، استشهاد 7 مدنيين، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، جراء سقوط صواريخ أطلقتها القوات الروسية المتمركزة في حميميم، على سوق وحراقات بدائية للمحروقات في قرية الكوسا قرب مدينة جرابلس ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال شرقي حلب.

وكان المرصد السوري رصد في نهاية العام 2019 الفائت، غارات من طائرات حربية روسية، استهدفت حراقات النفط في كل من ترحين والكوسا وتل شعير بريفي جرابلس والباب شمال شرق حلب ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي الشرقي.

وجاءت الضربات الجوية بتنسيق مع الحكومة التركية، حيث قتل جراء الضربات تلك، 8 أشخاص مجهولي الهوية.