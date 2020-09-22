طائرات “F16” التركية تحلق على الحدود السورية مع لواء اسكندرون.. تزامنا مع قصف صاروخي من قِبل “تحرير الشام” على تمركزات النظام في كفرنبل

طائرات “F16” التركية تحلق على الحدود السورية مع لواء اسكندرون.. تزامنا مع قصف صاروخي من قِبل “تحرير الشام” على تمركزات النظام في كفرنبل

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحليق مقاتلات تركية من نوع “F16” على طول الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا في محافظة إدلب، تزامنا مع قصف صاروخي نفذته هيئة “تحرير الشام” على تمركزات النظام في مدينة “كفرنبل” جنوب إدلب.

في حين استهدفت قوات النظام بعد منتصف ليل أمس وصباح اليوم، أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وبينين وابديتا والبارة واحسم، دون معلومات عن خسائر بشرية، في حين قصفت الفصائل مواقع لقوات النظام في محيط كفرنبل بريف إدلب الجنوبي.

ورصد المرصد السوري أمس، قصفاً براجمات الصواريخ نفذته الفصائل المقاتلة على مدينة سراقب الخاضعة لسيطرة قوات النظام والمسلحين الموالين لها شرق مدينة إدلب، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية، وقصفت قوات النظام في وقت سابق من اليوم بعشرات القذائف المدفعية، قرية كفرعويد بـ”جبل الزاوية”.