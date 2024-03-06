طائرة أردنية استهدفت منزله أحدهما.. اغتيال اثنين من أبرز تجار المخدرات في السويداء

طائرة أردنية استهدفت منزله أحدهما.. اغتيال اثنين من أبرز تجار المخدرات في السويداء

محافظة السويداء: اغتال مسلحون مجهولون اثنين من أبرز العاملين في تجارة المخدرات في ريف السويداء، أحدهما نقل مصابا وفارق الحياة في مشفى صلخد.

ووفقا لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أحد القتيلين تعرض منزله لغارة جوية من طائرات المملكة الأردنية قبل أشهر.

وينحدران من قرية أم شامة في ريف السويداء الجنوبي الشرقي، وهما متهمان بتجارة ونقل المخدرات إلى الأردن.

وأشار المرصد السوري، اليوم، إلى أن قوات حرس الحدود الأردنية أحبطت عملية تهريب مخدرات على الحدود السورية الأردنية، حيث دارت اشتباكات عنيفة مع مهربين مرتبطين بـ حزب الله “اللبناني”، وذلك بالقرب من الأكيدر في المنطقة الواقعة ما بين بلدة نصيب ومنطقة الشياح في ريف درعا على الحدود السورية – الأردنية، ما أدى إلى إصابة عدد من المهربين.

كما ضبطت كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة كانت بحوزة المهربين.

وتواصل السلطات الأردنية عملياتها لملاحقة تجار المخدرات ومكافحة عمليات تهريبها من داخل الأراضي السورية باتجاه أراضيه عبر طرق التهريب من خلال مهربين مرتبطين بحزب الله اللبناني.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 7 شباط الفائت، إحباط قوات حرس الحدود الأردنية ، عملية تهريب مخدرات، قادمة من داخل الأراضي السورية، عبر مهربين مرتبطين بحزب الله “اللبناني”، وذلك في المنطقة الشرقية المتاخمة للحدود السورية في ريف السويداء، حيث جرى تبادل إطلاق النار بين الجانبين، ما أدى إلى مقتل 3 مهربين وإصابة عنصر من قوات حرس الحدود الأردنية بجراح متفاوتة.

وكما ضبطت كميات كبيرة من المواد المخدرة خلال العملية.