طائرة استطلاع مذخرة تستهدف مواقع الفصائل في جبل الزاوية.. و”الفتح المبين” تتمكن من قتل عنصر من قوات النظام على محاور حلب الغربية

تمكنت “غرفة عمليات الفتح المبين” من قتل عنصر من قوات النظام وإصابة آخر يعتقد أنه ضابط، على محور قرية بالا غرب محافظة حلب.

على صعيد متصل، ألقت طائرة استطلاع مذخرة يرجح بأنها إيرانية، أكثر من 10 قنابل على مواقع الفصائل عند نقاط التماس مع قوات النظام في جبل الزاوية وبلدة البارة في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، صباح اليوم، تحليقا لطائرة حربية روسية في أجواء محافظة إدلب، بالتزامن مع شنها لغارتين على المنطقة الواقعة بين مدينة إدلب وقرية الشيخ يوسف.

واستهدف فصيل “أنصار الإسلام” مواقع لقوات النظام في محور المشاريع بسهل الغاب بالقذائف الصاروخية، في حين استشهد مواطن متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل أيام، جراء قصف صاروخي لقوات النظام على منطقة أريحا جنوبي إدلب.