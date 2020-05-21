طائرة بدون طيار تدمر آلية جنوب عفرين وتقتل من كان بداخلها

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن طائرة دون طيار لم تعرف هويتها حتى اللحظة، استهدفت قبيل ظهر اليوم الخميس، سيارة عسكرية على طريق الشيخ اسكان جنوب عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، الأمر الذي أدى لمقتل من كان بداخل السيارة، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن هوية من كانوا بداخل السيارة المدمرة، وسط اندلاع النيران وتفحم الجثث.

وكان المرصد السوري رصد أواخر الشهر الفائت، استهداف طائرة مسيرة لآلية عسكرية تابعة لـ “جيش النصر” في محور العنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ما أدى لمقتل 3 عناصر على الأقل وإصابة 5 آخرين بجراح متفاوتة، كما استهدفت الطائرة ذاتها آلية عسكرية لتنظيم “حراس الدين” الجهادي في سهل الغاب، ما أدى لسقوط خسائر بشرية أيضاً، فيما لم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة حول هوية الطائرة المسيرة، فيما إذا كانت روسية أم تابعة لحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية.