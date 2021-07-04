طائرة تركية “بدون طيار” تقصف موقعين ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي

محافظة حلب: قصفت طائرة استطلاع تركية بعدة قذائف، مطار منغ العسكري وقرية عين دقنة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت الفصائل الموالية لتركيا قد دمرت، في 1 تموز/يوليو، قاعدة صواريخ “مضادة للدروع” تابعة لقوات النظام على محور قرية شيخ عيسى بريف حلب الشمالي، حيث استهدفها عناصر الفصائل الموالية لتركيا المتمركزين على أطراف مدينة مارع في ريف حلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهدافات متبادلة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على محور عين دقنة بريف حلب الشمالي، بين الفصائل الموالية للحكومة التركية من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، ما أدى لإصابة عنصر من قوات النظام.