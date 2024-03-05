طائرة حربية روسية تستهدف بـ 4 غارات موقع عسكري لـ”الهيئة” قرب طريق حلب -اللاذقية “M4”

شنت طائرة حربية روسية 4 غارات استهدفت حرش بسنقول قرب طريق “m4” بريف إدلب، الذي تتخذ منه هيئة تحرير الشام والفصائل كنقاط تدريب وتمركز لها، دون ورود معلومات عن وجود خسائر بشرية حتى الآن.

وبذلك يرتفع عدد الغارات خلال شباط إلى 6، ففي 2 آذار، نفذ الطيران الحربي الروسي غارة جوية استهدفت محيط قرية الغسانية بريف إدلب الغربي، وأخرى استهدفت تلال كبانة بمنطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في الأجواء.