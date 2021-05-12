طائرة حربية روسية تقصف ريف اللاذقية.. وقوات النظام توسع نطاق قصفها البري في منطقة “خفض التصعيد”

نفذت طائرة حربية روسية غارة بالصواريخ الفراغية على تلال كبانة بريف اللاذقية.

على صعيد متصل، وسعت قوات النظام نطاق قصفها البري، حيث قصفت بالمدفعية الثقيلة، مساء اليوم، قرى جبل الزاوية، وبينين والفطيرة جنوبي إدلب، وسان وكدور شرقي إدلب، وقريتي خربة الناقوس والمنصورة بريف حماة الغربي، كما قصفت براجمات الصواريخ محور الحدادة وقرية الكندة بريف اللاذقية.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، قبل ساعات، إصابة 3 من الفصائل، جراء استهداف آلية تابعة لهم على طريق بداما ضمن القطاع الغربي من الريف الإدلبي، بصاروخ موجه أطلقته قوات النظام.

ورصد نشطاء المرصد السوري اشتباكات عنيفة جرت على محور قرية الفطيرة بريف إدلب الجنوبي، بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، بين فصائل غرفة عمليات الفتح المبين من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، في هجوم للأخير ترافق مع قصف واستهدافات متبادلة، حيث تمكنت الفصائل من صد الهجوم، ومعلومات عن خسائر بشرية، في حين قصفت الفصائل مواقع لقوات النظام في محور الدار الكبيرة، كما شهدت محاور سفوهن والبارة وفليفل قصفا متبادلا، بينما سقطت عدة صواريخ على محيط الجانودية بريف إدلب الغربي، دون أنباء عن إصابات.